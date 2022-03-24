Сразу два гаража загорелись поздним вечером в Уссурийске

В Уссурийске в районе семи ветров горели гаражи. Пожарные вовремя сориентировались, не позволив огню распространиться на обширной территории, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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