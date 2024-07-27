Какие подарки дарить опасно, ведь они пророчат человеку беды Алёна Юрьева Вы когда-нибудь задумывались, что некоторые подарки могут принести в вашу жизнь беды или даже привести к непредвиденным последствиям? В мире эзотерики и народных суеверий есть мнение, что некоторые подарки могут носить с собой негативную энергетику.
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