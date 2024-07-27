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Какие подарки дарить опасно, ведь они пророчат человеку беды

Какие подарки дарить опасно, ведь они пророчат человеку беды

Какие подарки дарить опасно, ведь они пророчат человеку беды Алёна Юрьева Вы когда-нибудь задумывались, что некоторые подарки могут принести в вашу жизнь беды или даже привести к непредвиденным последствиям? В мире эзотерики и народных суеверий есть мнение, что некоторые подарки могут носить с собой негативную энергетику.

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