Запад и страны НАТО намеренно не предоставили возможность подписать договор в Стамбуле. События, которые произошли на Украине могли быть предотвращены, но экс-премьер Великобритании Борис Джонсон тогда прибыл в Киев, чтобы помешать подписанию соглашения.