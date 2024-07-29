Мужчина пострадал в ДТП с Toyota Rush на севере Сахалина

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на северном побережье острова Сахалин. Автомобиль Toyota Rush, за рулем которого находился неизвестный водитель, перевернулся на 12-м километре автодороги Оха - Москалово.
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