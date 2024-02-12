Израиль начал операцию в Рафахе, освобождены двое заложников. Что известно на этот час

Автор фото, Getty Images Армия обороны Израиля наносит интенсивные авиаудары по городу Рафах, в котором укрываются около полутора миллионов человек, покинувших северные районы сектора Газа после начала военной операции израильских войск — более половины всего населения анклава.
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