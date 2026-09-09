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Новости Тамбова

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В Тамбовской области хотят сократить субсидии за отменённые авиарейсы

В Тамбовской области хотят сократить субсидии за отменённые авиарейсы

Фото: нейросети Читайте также: С подрядчика ремонта «Жемчужины леса» требуют вернуть шесть миллионов рублей «Россети Центр» не смогли оспорить передачу электросетей Тамбова в концессию Бокинские пруды в Тамбове благоустроят в 2027 году Новое правило предлагают применять, если самолёт не вылетел из-за погоды, состояния аэродрома или ограничений на использование воздушного пространства.

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