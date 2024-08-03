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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о подготовке СКА: «Мы берем элементы из легкой атлетики, баскетбола, волейбола. Собираем все, поверьте. Человек должен быть всесторонне развит»

«Мы не можем охватить все виды спорта. Мы берем элементы из легкой атлетики, баскетбола, волейбола. Мы собираем все, поверьте мне.

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