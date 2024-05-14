Родители смогут посмотреть документы детей в мобильном приложении «Мой id»

В мобильном приложении «Мой id» появилась новая функция, с помощью которой родители в Москве теперь могут просматривать данные документов своих детей, например, свидетельства о рождении, паспорта, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН.
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