Ричард Пайпс (1923-2018) – знаменитый американский советолог, пожалуй, главный специалист по России в США на протяжении десятилетий.
Ричард Пайпс: «Россия не должна заниматься внешней политикой»
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Это наша.К ней руки и мозги приложили.ЛАДА 4х4
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3 час.
Виктор Онегин
Кто то со стороны хочет разобраться в русском народе,если тут в внутри общества многонационального русского народа не возможно понять что к чему. Мне уже 70 лет, за этот период точно знаю что народ отдельно от правительства, народ не довольно правительством.Но в то же время своё оно своё и есть, потерпим. Лишь бы жить народу не мешало, да порядок поддерживало опять же по требованию народа.
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2 час.
Валерий Евстафьев
Служу Советскому Союзу!
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2 час.
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