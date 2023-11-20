Ричард Пайпс: «Россия не должна заниматься внешней политикой»

Виктор Онегин

Кто то со стороны хочет разобраться в русском народе,если тут в внутри общества многонационального русского народа не возможно понять что к чему. Мне уже 70 лет, за этот период точно знаю что народ отдельно от правительства, народ не довольно правительством.Но в то же время своё оно своё и есть, потерпим. Лишь бы жить народу не мешало, да порядок поддерживало опять же по требованию народа.