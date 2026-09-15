Актриса Валерия Ланская появилась на публике с сыном

Звезда «Принцессы цирка» Валерия Ланская вышла на красную дорожку с повзрослевшим сыном. Актриса приехала с 11-летним Артемием на спектакль «Плакса», в котором главную роль исполняет дочь солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова.
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