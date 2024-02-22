Групер, за которого объявили награду, может не прижиться в Черном море

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что средиземноморский групер, за поимку которого в Крыму объявили награду, может не прижиться в Черном море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии