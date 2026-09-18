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Царьград

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Мужчина вернулся к жизни на несколько секунд: Он сказал, что было после смерти

Мужчина вернулся к жизни на несколько секунд: Он сказал, что было после смерти

"Не дайте им забрать меня". Свидетели того, как мужчина на несколько секунд вернулся к жизни "после смерти", рассказали, что произошло.

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