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В ЕП призвали поспешить с принятием десятого пакета санкций против России

В ЕП призвали поспешить с принятием десятого пакета санкций против России

Группа европарламентариев, в которую среди прочих вошли депутаты из Чехии и Германии Маркета Грегорова и Сергей Лагодинский, от имени фракции «Зелёные / Европейский свободный альянс» представила проект резолюции о подготовке к саммиту ЕС — Украина.

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