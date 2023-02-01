В ЕП призвали поспешить с принятием десятого пакета санкций против России

Группа европарламентариев, в которую среди прочих вошли депутаты из Чехии и Германии Маркета Грегорова и Сергей Лагодинский, от имени фракции «Зелёные / Европейский свободный альянс» представила проект резолюции о подготовке к саммиту ЕС — Украина.
Группа европарламентариев, в которую среди прочих вошли депутаты из Чехии и Германии Маркета Грегорова и Сергей Лагодинский, от имени фракции «Зелёные / Европейский свободный альянс» представила проект резолюции о подготовке к саммиту ЕС — Украина.
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