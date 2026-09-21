Rusprofile: число регистраций новых МФО в России выросло почти вдвое в 2026 году

В 2026 году число регистраций новых микрофинансовых организаций (МФО) выросло на 88,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
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