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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Труба об ударе Фредерику клюшкой по голове: «Это случайно на 100%. Сразу же сказал: «Извини». Я заслужил штраф, не таким игроком хочу быть»

Инцидент произошел в матче между «Рейнджерс» и «Бостоном» (7:4). Во втором периоде защитник «Рейнджерс» Джейк Труба высоко поднял клюшку и наотмашь ударил нападающего «Брюинс» Трента Фредерика по голове сбоку.

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