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Раненный украинский солдат два месяца ждал эвакуации из фронтового блиндажа

Раненный украинский солдат два месяца ждал эвакуации из фронтового блиндажа

Украинский военный жалуется на полное равнодушие со стороны командования и сослуживцев.Военнопленный ВСУ Владимир Грачев рассказал о том, как сослуживцы бросили его раненого в одном из фронтовых блиндажей.

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