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Крымская газета

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Эксперт рассказала о проблемах и путях развития детско-юношеского спорта в Крыму

Эксперт рассказала о проблемах и путях развития детско-юношеского спорта в Крыму

Ольга Безугловец, председатель Комиссии по делам молодёжи, массовому спорту и туризму Общественной палаты Республики Крым Как сделать спорт популярней и доступней Проблема развития детско-юношеского спорта нашей страны в условиях современных вызовов в мировом сообществе приобретает всё большую актуальность.

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