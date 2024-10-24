Эксперт рассказала о проблемах и путях развития детско-юношеского спорта в Крыму

Ольга Безугловец, председатель Комиссии по делам молодёжи, массовому спорту и туризму Общественной палаты Республики Крым Как сделать спорт популярней и доступней Проблема развития детско-юношеского спорта нашей страны в условиях современных вызовов в мировом сообществе приобретает всё большую актуальность.
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