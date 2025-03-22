Минобороны России: ПВО "отработала" 47 украинских дронов за минувшую ночь

Опубликована традиционная сводка Минобороны о событиях прошедшей ночи. С 21 на 22 марта преступный киевский режим атаковал 10 регионов России, часть дронов сбили над Чёрным и Азовским морями.
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