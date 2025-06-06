37 лет брака, смерть отца, сестры и матери, ушедшей в монастырь. Семейные секреты и кризисы Александра Стриженова

Сын Любови и Олега Стриженовых доказал, что является достойным продолжателем творческой династии. В отличие от родителей, которые развелись после шести лет брака, Александр встретил любовь в возрасте Ромео и до сих пор сохраняет с ней семью.
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