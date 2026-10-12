Прокуратура ввела надзор в Толмачево из-за задержки рейсов

Сегодня в международных аэропортах Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Омска объявлены задержки рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Смартавиа», «Россия», «Сибирь» и «Азимут».
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