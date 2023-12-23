США подставились в важных переговорах с Россией

@ Софья Сандурская/Агентство «Москва»,Petrov Sergey/Global Look Press Tекст: Евгений Крутиков Москва и Вашингтон прямо сейчас ведут сложную игру, связанную с вариантами обмена американцев и россиян, находящихся в странах Запада и России.