Мигрантка не смогла прочитать рецепт и пожаловалась мужу, а тот угрожал врачам поликлиники расправой: теперь оба собирают чемоданы в кишлак

Точка зрения Автор: В. Панченко Дерзкий вояж разъярённого мигранта в челябинскую поликлинику закончился эпичным фиаско.
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Риторический вопрос - Почему жители аулов и кишлаков, приехавшие в РФ чувствуют себя хозяевами жизни ? Они считают , что могут диктовать условия ВСЕМ жителям РФ... Пусть кто то из россиян попробует так себя вести у них в кишлаке или в городе.. Его тут же жестоко накажут.. А кто виноват, что мигранты так нагло могут действовать в РФ ? Никто иной , как сами россияне.. Наблюдаю уже не одно десятилетие, как мигранты все больше и больше захватывают российские города, превращая их в свои кишлаки, где живут по законам Ислама.. И все года приезжим не было почти никакого отпора.. Недавно была статья ,что в одной из школ столицы Урала - Екатеринбурге в 1 классе 98 % учеников , дети мигрантов из Средней Азии, которые и говорить не могут на русском .
Факт вопиющего нарушения зафиксирован? ВСЁ!!! Не надо судов, отсидок и всего прочего - немедленная, срочная депортация со всеми родственниками! Теперь полиция имеет такие права. Нужно использовать. Пренебрежение к нашим порядкам, к нашим устоям и законам пораждено запредельным количеством приезжих - это несомненная ошибка нашей миграционной политики..Ошибки жизненно необходимо исправлять, нужно очищать страну от чрезмерного количества мигрантов и членов их семей.
Нужно было сразу аннулировать паспорта и выдворить... Вообще при любом нарушении закона полицейские должны у них изымать паспорта и передавать частями для выдворения.
А пока сидит в кпз устроить ему воспитательную беседу-что бы потом в своем кишлаке кровью ссался.
И опять вокруг никого. У врачей на такой случай должен быть заряженный шприц, навеки успокаивающий...
Да, наказание возможно, но, как гтворится, поживем увидим. Суд еще решерия не вынес...