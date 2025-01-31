В России иностранцу проще купить автомат, чем сим-карту

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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А Кудасов
Даже читать противно. Неужели у нас народ настолько дебильный что заводит ещё более дебильных чиновников, депутатов и высших управленцев. Люди, мы сами устраиваем себе жизнь по дурацки!
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20 час.
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