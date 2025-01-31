В России иностранцу проще купить автомат, чем сим-карту

Симки можно выдавать в аэропорту, как в Дубае, а не требовать от интуристов неделями обивать пороги разных ведомств Сергей Аксёнов Фото: DPA/TASS Интернет-сервисы стали настолько важной частью нашей жизни, что существование без них уже невозможно представить.
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