«Мужество и ответственность»: Путин поставил задачи по подготовке к выборам

Голосование на федеральных и региональных выборах в сентябре «требует от всех участников этого процесса и прежде всего от людей, которые организуют эти выборы, мужества и ответственного отношения к формированию власти», — подчеркнул президент Владимир Путин на состоявшейся 5 августа в Кремле встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.
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