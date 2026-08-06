«Мужество и ответственность»: Путин поставил задачи по подготовке к выборам

Голосование на федеральных и региональных выборах в сентябре «требует от всех участников этого процесса и прежде всего от людей, которые организуют эти выборы, мужества и ответственного отношения к формированию власти», — подчеркнул президент Владимир Путин на состоявшейся 5 августа в Кремле встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.