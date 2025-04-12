Иеромонах: ВСУ выставляют на продажу вывезенные из Горнальского монастыря иконы

Украинские военные выставляют на продажу иконы, которые украли из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря Суджанского района Курской области, рассказал ТАСС насельник монастыря, военный священник иеромонах Мелетий.
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