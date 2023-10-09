Озоновая дыра над Антарктидой в 2023 году достигла рекордных размеров

Измерения со спутника Copernicus Sentinel-5P показывают, что озоновая дыра над Антарктидой в этом году является одной из самых больших за всю историю наблюдений: она достигла 26 миллионов квадратных километров.
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