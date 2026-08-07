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Гендиректор First Digital: отсрочка принятия закона CLARITY открывает возможности для азиатских финансовых хабов

Гендиректор First Digital: отсрочка принятия закона CLARITY открывает возможности для азиатских финансовых хабов

Основатель и генеральный директор First Digital Винсент Чок считает, что задержка голосования в Сенате США по законопроекту о структуре криптовалютного рынка может дать Гонконгу и Сингапуру больше времени для укрепления своих позиций в качестве хабов цифровых активов.

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