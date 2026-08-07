Гендиректор First Digital: отсрочка принятия закона CLARITY открывает возможности для азиатских финансовых хабов

Основатель и генеральный директор First Digital Винсент Чок считает, что задержка голосования в Сенате США по законопроекту о структуре криптовалютного рынка может дать Гонконгу и Сингапуру больше времени для укрепления своих позиций в качестве хабов цифровых активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии