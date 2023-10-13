Если бы Виктор Цой исполнил хит группы «Смысловые галлюцинации»

Нейросети продолжают помогать воплощать в жизнь необычные фантазии людей. Пользователь YouTube под ником Ай, гитарист! опубликовал песню «Вечно молодой» в исполнении культового вокалиста группы Кино Виктора Цоя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии