БРИКС отберет у Америки вожжи, которыми она правила миром

Евгений Лучинский/Фонд Росконгресс/roscongress.org 963 прочтения Вчера Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге 12 сентября встретился с курирующими вопросы безопасности представителями стран — членов БРИКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии