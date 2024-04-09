В Госдуме предложили отменить ЕГЭ из-за наводнения

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением отменить обязательную сдачу ОГЭ и ЕГЭ для школьников из районов, пострадавших от наводнений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии