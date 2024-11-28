Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Evgenija Palette
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"Цыганский барон пришел и кричал на мою дочь прямо в полиции": Мать рассказала как их преследуют цыгане

"Цыганский барон пришел и кричал на мою дочь прямо в полиции": Мать рассказала как их преследуют цыгане

Много вопросов к полиции: Цыгане надругались над юной русской девушкой. А потом избили и прессовали прямо в отделе Так как жертва решила добиваться справедливого наказания, её избили, за что никто пока к ответу не привлечён.

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