Не хватило одного места: многодетная семья может остаться без сертификата на покупку жилья

В списке на 2024 год в Новосибирске на улучшение жилищных условий оказалось всего 11 семей. Новосибирцы, у которых трое маленьких детей, не понимают, почему в "Год семьи" именно они могут потерять право на получение субсидии.
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