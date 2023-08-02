Не читайте европейских газет!..

Очень красиво поют корейский девушки. Я смотрел и слушал со слезами на глазах. Есть у нас еще друзья на этой планете. Слава Богу!

Дмитрий Гром

Сколько у нас было в составе СССР республик --- 15 , а кто из этих республик не отвернулся от России , одна Белоруссия . Остальные 14, РЫЛО отворотили от России, но по прежнему пытаются кормиться за счёт России . Нет у нас союзников кроме Белоруссии , вывод--- всех послать далеко и надолго, а с Северной Кореей налаживать добрососедские отношения. От них получим добра больше , чем от братских республик .......