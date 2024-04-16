Игорь Бабушкин: К новому губернаторскому сроку в Астраханской области я готов

Вчера Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, на которой поддержал намерение главы региона баллотироваться на свою должность на новый срок.
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