Vortexa: экспорт мазута из РФ в сентябре составит рекордные 852 тысячи баррелей

Экспорт мазута из России по итогам сентября может составить порядка 852 тыс. баррелей. Если все запланированные партии будут отправлены к концу месяца, объемы достигнут самого высокого уровня с февраля 2022 года.
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