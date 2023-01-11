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Прокуратура обжаловала приговор университетскому стрелку Тимуру Бекмансурову

Прокуратура обжаловала приговор университетскому стрелку Тимуру Бекмансурову

Ранее апелляционную жалобу на приговор подал сам осужденный.Прокуратура направила в суд апелляционную жалобу на приговор Тимуру Бекмансурову, который 28 декабря был приговорен к пожизненному заключению за убийство 6 человек на территории ПГНИУ.

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