Прокуратура обжаловала приговор университетскому стрелку Тимуру Бекмансурову

Ранее апелляционную жалобу на приговор подал сам осужденный.Прокуратура направила в суд апелляционную жалобу на приговор Тимуру Бекмансурову, который 28 декабря был приговорен к пожизненному заключению за убийство 6 человек на территории ПГНИУ.