Время узнать правду!ПолитикаБелоусов выступил против списка Forbes: Олигархи готовы нанести ответный удар Новый виток конфликта между правительством и офшорными металлургами является для государственников проверкой на прочность.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинВелик и могуч русского языка. "Белоусов выступил против списка Forbes: Олигархи готовы нанести ответный удар" и выступить против штатного расписания Правительства.ВТВрам ТавризовБез царя в голове - сначала разрешают, потом запрещают Лучше бы приписали этим 3 китам не 100млрд изъятие денег, а принудительное вложение этих же денег например в экологию - эти 3 кита бессовестным образом плюют на этот вопрос и только втирают очки государству, что они что-то делают. Белоусов и иже с ним надо хотя бы назначить 3 кураторов, которые бы следили и каждый год писали отчёт о реальной работе 3 китов по экологииКомментировать
Свежие комментарии