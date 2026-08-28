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Politico: Гринкевич изложит Пентагону своё видение по размещению ВС США в Европе

Politico: Гринкевич изложит Пентагону своё видение по размещению ВС США в Европе

Верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич намерен представить Пентагону свои рекомендации по размещению ВС США на европейской территории.

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