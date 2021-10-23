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    Что толку, читал я его "обустройство", отдавало временами Салтыкова-Щедрина, какие то "земства", " генерал- губернато...Нет пророка в Оте...

Нет пророка в Отечестве...

Нет пророка в Отечестве...

Нет пророка в Отечестве. В свое время статья Солженицына "Как нам обустроить Россию?" вызвала лишь насмешки и непонимание.

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вячеслав харченко
Что толку, читал я его "обустройство", отдавало временами Салтыкова-Щедрина, какие то "земства", " генерал- губернаторства", что в итоге и "воздвигли", дикая централизация и выкачивание регионов, бросание медяков в толпу, больше ничего.
Людмила Редько
Кстати, в генерал-губернаторстве есть рациональное зерно, а то носимся с этими национальными республиками как дурни с писаной торбой
вячеслав харченко
Это когда он "наместник божий" в данной губернии? Позапрошлый век, Гоголь всё это шикарно представил в "Ревизоре".

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