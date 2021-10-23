Андрей СмирновПолитикаНет пророка в Отечестве...Нет пророка в Отечестве. В свое время статья Солженицына "Как нам обустроить Россию?" вызвала лишь насмешки и непонимание.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоЧто толку, читал я его "обустройство", отдавало временами Салтыкова-Щедрина, какие то "земства", " генерал- губернаторства", что в итоге и "воздвигли", дикая централизация и выкачивание регионов, бросание медяков в толпу, больше ничего.Людмила РедькоКстати, в генерал-губернаторстве есть рациональное зерно, а то носимся с этими национальными республиками как дурни с писаной торбойВХвячеслав харченкоЭто когда он "наместник божий" в данной губернии? Позапрошлый век, Гоголь всё это шикарно представил в "Ревизоре".Комментировать
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