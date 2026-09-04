Александр Шохин: Центральный банк оставит ставку на уровне 14%

Центральный банк в сентябре не станет снижать ключевую ставку, оставив её на уровне 14%. Глава РСПП Александр Шохин считает, что регулятор может даже ужесточить ставку, обсуждая это на заседании 11 сентября.
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