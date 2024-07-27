Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Глава Рязанской области сообщил об отсутствии пострадавших от БПЛА

Глава Рязанской области сообщил об отсутствии пострадавших от БПЛА

При отражении утренней атаки украинских беспилотников в Рязанской области никто не пострадал, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Беспилотники, может, и украинские, вот только вряд ли они были запущены с территории Украины. Будь это так, они не долетели бы до Рязанской области, их сбили бы ещё в приграничных с Украиной областях. А это значит, что на территории России находятся украинские или завербованные Украиной террористы и, похоже, у них есть &quot;гнездо&quot; в Рязанской области, вспомнить хотя бы недавний теракт на ж/д.
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