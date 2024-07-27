Глава Рязанской области сообщил об отсутствии пострадавших от БПЛА

НП

Наталья Павлова

Беспилотники, может, и украинские, вот только вряд ли они были запущены с территории Украины. Будь это так, они не долетели бы до Рязанской области, их сбили бы ещё в приграничных с Украиной областях. А это значит, что на территории России находятся украинские или завербованные Украиной террористы и, похоже, у них есть "гнездо" в Рязанской области, вспомнить хотя бы недавний теракт на ж/д.