При отражении утренней атаки украинских беспилотников в Рязанской области никто не пострадал, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.
Глава Рязанской области сообщил об отсутствии пострадавших от БПЛА
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Беспилотники, может, и украинские, вот только вряд ли они были запущены с территории Украины. Будь это так, они не долетели бы до Рязанской области, их сбили бы ещё в приграничных с Украиной областях. А это значит, что на территории России находятся украинские или завербованные Украиной террористы и, похоже, у них есть "гнездо" в Рязанской области, вспомнить хотя бы недавний теракт на ж/д.
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