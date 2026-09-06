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В Египте приговорили к смертной казни телеведущую Сару Халифу по делу о наркотиках

В Египте Каирский уголовный суд приговорил известную телеведущую и блогера Сару Халифу, а также 11 других обвиняемых к смертной казни через повешение по делу о распространении синтетических наркотиков.

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