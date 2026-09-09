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«Лежу рядом с тобой, а думаю о жене»: тихий домашний мир и главная любовь Валерия Хлевинского

«Лежу рядом с тобой, а думаю о жене»: тихий домашний мир и главная любовь Валерия Хлевинского

Антон Савельев из «Вечного зова» и сдержанный Авдотьин из «Большой перемены» — именно с этими героями народный артист РФ Валерий Хлевинский вошел в каждый советский дом.

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