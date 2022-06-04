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Эллиот Пейдж рассказал об угрозах убийством от городских сумасшедших

Эллиот Пейдж рассказал об угрозах убийством от городских сумасшедших

Спустя полтора года после заявления о решении сменить пол Эллиот Пейдж дал большое интервью журналу «Esquire», в свободной форме рассказав о своём детстве, любимых книгах и ненависти, с которой сталкиваются трансгендеры на ежедневной основе.

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