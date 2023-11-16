Стресс или даже рак: 7 причин, почему болит внутри глаза, назвал офтальмолог

Если вы получили травму глаза — причина боли понятна. Но если неприятные ощущения возникают, казалось бы, на ровном месте — что может быть причиной и насколько опасны подобные ощущения, куда идти? Объясняет врач.
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