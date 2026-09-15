Беглые сотрудники и публичные обвинения: как Европейский университет оказался центре кандала, но делает невинный вид Юлия ЧелкановаЕвропейский университет Петербурга оказался в центре скандала из-за уголовных дел, увольнений и обвинений в антироссийской позиции сотрудников.
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