Беглые сотрудники и публичные обвинения: как Европейский университет оказался центре кандала, но делает невинный вид Юлия ЧелкановаЕвропейский университет Петербурга оказался в центре скандала из-за уголовных дел, увольнений и обвинений в антироссийской позиции сотрудников.