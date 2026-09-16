Эвелина Бледанс заявила о лечении ветрянки на ногтях

Эвелина Бледанс рассказала о борьбе с ветрянкой на ногтях, показав свои стопы в босоножках. Актриса также поделилась мистической историей, происходившей после изменения её рейса на сутки и обнаружения свернутого коврика.
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