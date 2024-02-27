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За рулем

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ГАЗ-3102: как механики чуть не поставили крест на легендарной Волге!

ГАЗ-3102: как механики чуть не поставили крест на легендарной Волге!

Серийные ГАЗ‑3102 появились весной 1982 года. Волга для чиновников среднего и «немного выше среднего» звена во многом отличалась от привычной «двадцатьчетверки», рассказал эксперт «За рулем» Сергей Канунников.

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