"Это ультиматум Путину": Миллиардер назвал СВО безумием, имея за спиной "куршевельское братство"

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Основатель алюминиевого гиганта "Русал" Олег Дерипаска летал в Японию на заседание Делового консультативного совета АТЭС.

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Комментарии
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Владимир Ботюк
Указ наверное уже подписан о национализации &quot;Русала&quot; и мобилизации ценного специалиста Дерипаски.
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8 час.
Аудрюс
Ба! И  представители страны Израиль тут появились! А скажите МЖ а случайно Galina Bobryasheva не из  вашей компании?  До  чего ж баба прилипчивая, как ты МЖ!
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7 час.
ВВ
Владимир Витковский
Хрюкас фекалис, ты выплыло из ямы с дерьмом? Все сожрало? Погадь под себя, займись обычным чухонским делом, а то при Советской Власти уж очень вонючие пасти открывать стали, забыли, при чьем только виде гадили под себя и тут же жрали???????
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6 час.

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