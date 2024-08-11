КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Основатель алюминиевого гиганта "Русал" Олег Дерипаска летал в Японию на заседание Делового консультативного совета АТЭС.
"Это ультиматум Путину": Миллиардер назвал СВО безумием, имея за спиной "куршевельское братство"
Комментарии
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Владимир Ботюк
Указ наверное уже подписан о национализации "Русала" и мобилизации ценного специалиста Дерипаски.
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8 час.
Аудрюс
Ба! И представители страны Израиль тут появились! А скажите МЖ а случайно Galina Bobryasheva не из вашей компании? До чего ж баба прилипчивая, как ты МЖ!
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7 час.
ВВ
Владимир Витковский
Хрюкас фекалис, ты выплыло из ямы с дерьмом? Все сожрало? Погадь под себя, займись обычным чухонским делом, а то при Советской Власти уж очень вонючие пасти открывать стали, забыли, при чьем только виде гадили под себя и тут же жрали???????
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6 час.
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