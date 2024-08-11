"Это ультиматум Путину": Миллиардер назвал СВО безумием, имея за спиной "куршевельское братство"

Ба! И представители страны Израиль тут появились! А скажите МЖ а случайно Galina Bobryasheva не из вашей компании? До чего ж баба прилипчивая, как ты МЖ!

ВВ

Владимир Витковский

Хрюкас фекалис, ты выплыло из ямы с дерьмом? Все сожрало? Погадь под себя, займись обычным чухонским делом, а то при Советской Власти уж очень вонючие пасти открывать стали, забыли, при чьем только виде гадили под себя и тут же жрали???????