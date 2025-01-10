БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бойкот доллара. Более половины стран мира в деле. Но есть ли толк?

Бойкот доллара. Более половины стран мира в деле. Но есть ли толк?

Больше половины стран мира в той или иной степени объявили бойкот доллару. По итогам 2024 года ещё 14 стран вступили на путь дедолларизации, и число противников американской валюты превысило количество её сторонников.

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Комментарии
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Eduard
Есть толк!Если крадут деньги уже миллиардами на Государственном уррвне,то и говорить не о сем.Где гарантия,что вложеные в Щвейцарии деньги вернут? Их нет!
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19 час.

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